خيط الجريمة.. أب يحرض أبنائه على قتل جارهم في أوسيم بسبب "جحش"

كتب سليم على

"اليوم السابع" يقدم فى سلسلة حلقات على مدار شهر رمضان، "خيط الجريمة" والتي تقدم قصص تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص التي تعد ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، ظل رجال الأمن فترات حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".

جريمة قتل بشعة شهدها مركز أوسيم بالجيزة، بعدما أقدم 3 أشقاء بتحريض من والدهم على قتل جارهم عمدا بسبب "جحش" تركت أرضهم وذهبت إلى أرض المجنى عليه فقاموا بالتشاجر معه وأقاربه ونشبت مشادة كلامية بسبب ذلك، وتم إنهاء الخلاف في حينها بعد مشادات كلامية.

ويقول شقيق المجنى عليه خلال تحقيقات النيابة العامة: "يوم الواقعة كنت جالس برفقة أشقائي وصعدت إلى المنزل وسمعت أصوات مشاجرة في الشارع وحينما خرجت وجدت المتهم في يده "حديدة" وفى يد أشقائه "ماسورة" و"عصايا" بيضربوا بيهم في أخواتي، ولما جيت أقولهم أرجعوا ضربوني في راسي، لافتا إلى أن صلة قرابة تربطهم بالمتهمين ولا يوجد خلافات غير التي حدثت بسبب "الجحش"، واستكمل قائلا: "المتهم الأول فضل يضرب بالحديدة على رأس شقيقى المجنى عليه وروحنا بيه المستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة ".

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين وعرضهم على النيابة التي قررت إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 1276 لسنة 2023 جنح مركز أوسيم، بتهمة قتل المجنى عليه عمدا.