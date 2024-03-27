خروج جميع مصابى حادث أتوبيس سفاجا من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء

البحر الأحمر - عماد عرفة

اعلن اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا، بمحافظة البحر الأحمر، خروج جميع مصابى حادث تصادم اتوبيس ركاب بسيارة ملاكي بطريق سفاجا - القصير، من المستشفى بعد تماثلهم جميعا للشفاء والذى وقع أمس تحديدا امام قرية أم الحويطات.

وأصيب فى ساعة متاخرة من ليل أمس 23 شخصا فى حادث تصادم أتوبيس نقل ركاب وسيارة ملاكي، تحديدًا أمام قرية أم الحويطات، بمدينة سفاجا وسط البحر الأحمر، حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزى.

واكد اللواء ياسر شعبان رئيس الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، أن الأتوبيس كان قادمًا من مرسى علم اصطدم بسيارة ملاكي، ما أسفر عن إصابة 23 شخصا، مؤكدًا أن المصابين عند نقلهم للمستشفى كانت حالتهم مستقرة وإصابتهم عبارة عن كدمات وسحجات، ولا توجد حالات خطرة تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وبدأت التفاصيل عند ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس وسيارة ملاكى أمام قرية أم الحويطات، وعلى الفور تم الدفع بـ17 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم رفع حالة الطوارئ بمستشفى سفاجا المركزي لاستقبال المصابين.





