اليوم السابع
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خدمات رمضانية.. كيفية استخراج وثائق الأحوال المدنية تليفونيا

الأربعاء، 27 مارس 2024 11:00 ص
خدمات رمضانية.. كيفية استخراج وثائق الأحوال المدنية تليفونيا ماكينات السجل المدنى
كتب محمود عبد الراضي

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تطور كبير تشهده المواقع الشرطية الخدمية، حيث أتاحت وزارة الداخلية للمواطنين استخراج بعض الوثائق والمستندات تليفونيا، حيث أتاح قطاع الأحوال المدنية بالداخلية للمواطنين الحصول على شهادات الميلاد عن طريق الاتصال بالخط الساخن 15340، وتوصيلها حتى المنزل، فى إطار التيسيرات المقدمة للمواطنين بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وتنشر اليوم السابع، سلسلة حلقات بعنوان "حلقات رمضانية" تشرح فيها للقراء، كيفية الحصول على العديد من الخدمات بسهولة ويسر، دون أي عناء، طوال العام، في ظل ثورة التطوير والتحديث التي تشهدها المواقع الشرطية الخدمية بوزارة الداخلية، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين، والحصول على الخدمات بسهولة، في ظل الرقمنة التي تنتهجها الوزارة بمواقعها، بما يليق بالمواطن المصري في جمهوريته الجديدة.


 







الداخلية

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وثائق الأحوال المدنية تليفونيا




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