اليوم السابع
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الأربعاء، 27 مارس 2024 01:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حكومة ليبيا تبدأ فى صرف تعويضات لأصحاب المنازل المتضررة جراء الإعصار دانيال

الأربعاء، 27 مارس 2024 01:53 م
حكومة ليبيا تبدأ فى صرف تعويضات لأصحاب المنازل المتضررة جراء الإعصار دانيال الإعصار دانيال
درنة (أ ش أ)

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أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبى بدء إزالة العمارات والمنازل المتضررة جراء الإعصار دانيال الذى ضرب مدينة درنة فى سبتمبر 2023 وتسبب فى سقوط آلاف القتلى والجرحى .

وقالت الحكومة فى بيان نشره تلفزيون الوسط الليبي، إن الحكومة ستبدأ في صرف تعويضات لأصحاب بعض العمارات التي تشكل خطرًا عليهم في مدينة درنة، بقيمة إيجار سكني لفترة محددة تتراوح بين 6 و10 أشهر، على أن يجرى لاحقًا تسليمهم شققًا سكنية جديدة .

جاء ذلك خلال جولة تفقدية شملت أحياء متضررة في مدينة درنة، أجراها رئيس الحكومة أسامة حماد الذي وجه بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعويض المتضررين من العاصفة.







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