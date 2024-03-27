جامعة كفر الشيخ تنظم سلسلة ندوات توعوية عن تأصيل الهوية الوطنية.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ سلسلة ندوات توعوية بالمدن الجامعية والتى دارت حول موضوع (تأصيل الهوية الوطنية – والمشروعات القومية)، بهدف تعزيز الانتماء لدى طلاب الجامعة حيث إن الهوية تعمل على اعتزاز الفرد بذاته، برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومتابعة وتنظيم الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أهمية تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب باعتبارهم الثروة الحقيقية للدولة، وصانعي المستقبل، كما تحرص الجامعة على غرس قيم الانتماء الوطني لدى الطلبة، من خلال البرامج التعليمية والثقافية المختلفة، التي تتناول تاريخ مصر وحضارتها، وإنجازاتها في مختلف المجالات، مضيفاً أن الجامعة تنظم العديد من الفعاليات والندوات التي تستهدف توعية الشباب بقضايا الوطن وتعزيز دورهم في بناء مستقبل أفضل، موضحاً حرص الجامعة على توفير بيئة أكاديمية جاذبة للطلبة تساهم في تنمية قدراتهم ومهاراتهم وإعدادهم ليكونوا أفرادًا فاعلين في المجتمع.

كما أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تسعي لعقد مثل هذه الندوات المهمة بشكل مستمر، لتعريف طلبة الجامعة بأهمية المشروعات التي تقيمها الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، مضيفاً أنه من خلال الطفرة التي تشهدها مصر في كافة المجالات ينبغي علي الطلبة معرفة كل ما يدور من نهضة في مصر خلال السنوات الأخيرة وكيفية الاستفادة منها والإضافة إليها في المستقبل وممارسة دورهم وواجبهم في الدعم والمساندة والمشاركة الفاعلة، ومواجهة كل الشائعات التي تسعي إلي تقليل حجم الإنجازات غير المسبوقة في ظل الجمهورية الجديدة.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى حرص الجامعة علي الاهتمام دوماً ببناء شخصية الطالب وتوفير الدورات له وتنظيم الندوات التي تهدف الي دعم طالب الجامعة ومساعدته علي بناء شخصيته والتعرف علي مهاراته، لافتاً إلى أن الهدف من تلك الندوات هو الاهتمام بتعزيز هوية الطلبة الوطنية وغرس الانتماء للوطن وتعميق مفهوم الولاء لديهم.

وحاضر الندوات الدكتور رشدي العدوي منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، وتناولت الندوات أهمية المحافظة على تاريخ الدولة المصرية وتراثها، حيث إن أي دولة يرتبط تاريخها بدرجة كبيرة بالهوية الوطنية، وذلك من أجل الاستثمار الجيد للعقول المبدعة حيث إن الوطن هو البيت والهوية، والإنسان بلا هوية هو مخلوق يهيم في الارض بلا روح أو هدف، كما تناولت المحاضرات باستفاضة العديد من الإنجازات والمشروعات الكبيرة التي تمت علي أرض مصر، ومدي أهميتها في الوقت الحالي وبناء المستقبل، وإبراز الدوافع للطلبة على المشاركة الإيجابية لهم في المستقبل بعد تخرجهم ودعمهم لتحقيق طموحاتهم الشخصية والوطنية.



الحضور بالندوة



الحضور من الطالبات بالندوة