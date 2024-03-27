تعرف على مواعيد رى القمح الآمنة حتى يوم الجمعة

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ، أن الرية الأخيرة للقمح هامة جدًا لامتلاء الحبوب بالمادة الجافة والتى تزيد القمح ما بين 2 - 3 أردب للفدان .

أضاف فهيم أن رى القمح خلال وجود رياح يسبب الرقاد وهو ما ينتج عنه خسارة في إنتاجية محصول القمح تقدر نسبتها بحوالي من 20 إلى 25 % في كثير من الحالات.

وفى التقرير التالى نتعرف على المواعيد الآمنة لرى القمح حتى نهاية الاسبوع:



1- الأربعاء 28 /3 مناسب للري في كل المناطق عدا كفر الشيخ ودمياط وبورسعيد وشمال الدقهلية وشمال البحيرة .

2- الخميس 29 /3 غير مناسب للري في كل الدلتا والوجه والبحري وحتى المنيا ومناسب في أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – اسوان .

3- الجمعة 30 /3 غير مناسب للري في كل الجمهورية .

4- فى حالة كانت الارض رطبة يفضل الانتظار حتى أول الاسبوع القادم.