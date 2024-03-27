اليوم السابع
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تعرف على مواعيد رى القمح الآمنة حتى يوم الجمعة

الأربعاء، 27 مارس 2024 09:09 ص
تعرف على مواعيد رى القمح الآمنة حتى يوم الجمعة زراعة القمح - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ، أن الرية الأخيرة للقمح هامة جدًا لامتلاء الحبوب بالمادة الجافة والتى تزيد القمح ما بين 2 - 3 أردب للفدان .

أضاف فهيم أن رى القمح خلال وجود رياح يسبب الرقاد وهو ما ينتج عنه خسارة في إنتاجية محصول القمح تقدر نسبتها بحوالي من 20 إلى 25 % في كثير من الحالات.

وفى التقرير التالى نتعرف على المواعيد الآمنة لرى القمح  حتى نهاية الاسبوع:


1- الأربعاء 28 /3 مناسب للري في كل المناطق عدا كفر الشيخ ودمياط وبورسعيد وشمال الدقهلية وشمال البحيرة .

2- الخميس 29 /3 غير مناسب للري في كل الدلتا والوجه والبحري وحتى المنيا ومناسب في أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – اسوان  .

3- الجمعة 30 /3 غير مناسب للري في كل الجمهورية  .

4- فى حالة كانت الارض رطبة يفضل الانتظار حتى أول الاسبوع القادم.

 







القمح

رى القمح

مواعيد رى القمح

مركز المناخ



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