تعرف على سمكة الرقاد.. تدفن نفسها فى الرمل وتشبه تمساح النيل.. فيديو

البحر الأحمر - عماد عرفة

أجرى تلفزيون اليوم السابع، جولة داخل حلقة السمك بمدينة الغردقة، ورصد أحد الأسماك الغريبة التى تشبه تمساح النيل تسمى سمكة الرقاد، وهى من الأسماك الغريبة فى حلقة سمك الغردقة.

من جانبه قال حمو البورسعيدى، تاجر أسماك بمدينة الغردقة، سمكة الرقاد تشبه التمساح وهى سمكة يتم اصطيادها أو تخرج فى شباك الصيادين من القاع حيث أنها من الأسماك التى تقوم بدفن نفسها فى المياه من خلال زعنفها.

وأضاف تاجر السمك، لـ"اليوم السابع"، أن تلك السمكة من الأسماك المفضلة لدى الكثير، حيث أنها تحتوى على كميات كبيرة من الفسفور ويتم طهيها فى طواجن أو الشوى.

يذكر أن حلقة سمك الغردقة تعتبر أكبر سوق تجارى لبيع الأسماك فى محافظة البحر الأحمر، حيث أنها تصل إليها كميات كبيرة من الأسماك وتستقبل أيضا أعداد كبيرة من السياح ضمن رحلات جولات البلد بالغردقة.