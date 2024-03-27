تعرف على تأسيس غرف المنازل التى أهلها التحالف الوطنى بسوهاج اليوم

سوهاج محمود مقبول

مسيرة النجاح التي حققها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى من خلال إستهداف جمعية الاورمان بسوهاج لعدد من القرى بمراكز المنشاه ودار السلام وساقلته عبر تأهيل عدد من المنازل وفرشها وتوفير كافة إحتياجات المنزل العصرى الحديث لضمان حياة كريمة للمواطنين وعمل نقله نوعيه لهم وتحويل حياتهم الموحشة إلى حياة كلها سعادة.

اليوم السابع من خلال البوم الصور التالى يقدم للقارئ أهم مكونات فرش المنازل التي تم تأهيلها عن طريق جمعية الأورمان وتحت مظلة التحالف الوطنى تعرف عليها من خلال المعلومات التالية:-

أولا - غرف النوم الرئيسية وتتكون من : -

- سرير 160 سم ، ودولاب 4 دلفه وتسريحه 2 كمودينو ومرتبه 160 سم ومخدة 160 سم وملايه سرير 160 سم .

ثانيا - غرفة نوم أطفال تتكون من : -

2 سرير 100 سم ، ودولاب 2 دلفه و كمودينو، وتسريحه ، و2 مرتبه 100 سم و2 مخده 100 سم ، و2 ملايه 100 سم.

ثالثا - غرفه أنتريه تتكون من : -

- 2 كنبه و2 فوتيه وتربيزه.

رابعا : - المطبخ ويتكون من : -

مطبخ خشب واحد قطعه مطبخ خشب علوى 3 دلفه 120 سم و قطعه مطبخ خشب سفلى 3 دلفه 120 سم و قطعه رخام للمطبخ 120 سم.

رابعا - الأجهزة الكهربائية عباره عن : -

- بوتاجاز 4 شعله بالفرن سطح إستلنس ، وغساله نصف اتوماتيك 8.5 كيلو ، و ثلاجه 11 قدم باب واحد.