اليوم السابع
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الأربعاء، 27 مارس 2024 02:27 م
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تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجل 85.03 دولار للبرميل

الأربعاء، 27 مارس 2024 02:00 م
تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجل 85.03 دولار للبرميل براميل بترول- أرشيفية
كتبت - مروة الغول

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تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي اليوم بعد تقرير عن ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو القادم 69 سنتا أو 0.8% إلى 85.56 دولار للبرميل، ومن المقرر أن ينتهي عقد مايو غدا الخميس، وتراجع عقد يونيو الأكثر تداولًا 60 سنتًا أو 0.7% إلى 85.03 دولار وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر مايو القادم بمقدار 55 سنتًا أو 0.7% ليصل إلى 81.07 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 9.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 مارس الجاري، وفقًا لمصادر السوق، نقلًا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء، كما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 531 ألف برميل، وانخفضت مخزونات النفط بمقدار 4.4 مليون برميل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتفق أعضاء أوبك+ على تمديد تخفيضات الإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل يوميَّا حتى نهاية يونيو القادم.

 







النفط

نفط

النفط الخام

برنت




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