تحطم سيارات وواجهات محلات.. آثار مدمرة لانفجار محطة صرف صحى الخصوص.. فيديو

القليوبية - إبراهيم سالم

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، من موقع تضرر المحال العامة وواجهات المنازل والسيارات بالمنطقة المحيطة بمحطة الصرف الصحي بالخصوص والتي شهدت انفجار خطوط الصرف نتيجة تسرب مواد بترولية لنفق الصرف.

وشهدت منطقة شارع المقابر المتفرغ مو شارع الرشاح، وهو المنطقة الخلفية للمحطة، تضرر واجهات المحال العامة والصيدليات وكذلك تضرر واجهات المنازل، بالإضافة إلي تحطم زجاج السيارات بالمنطقة، وكذلك تهشم سيارة كانت تقف بجوار سور المحطة نتيجة سقوط غطاء بالوعة الصرف الصحي علي السيارة من الخلف.

وانتقل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، يرافقهما كلا من المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، والمهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، والمهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، لموقع الحريق بمحطة مياه الخصوص، والذى حدث نتيجة تسرب مواد بترولية إلى نفق الصرف الصحى أدى إلى إشعال حرائق بخمس مواقع تابعة للشركة فى محطتى القلج والخصوص وغرف الاتصال بينهما.

وتفقدا، موقع الانفجار بمحطة الخصوص والقلج، وتابع الآثار الناجمة عن الحريق والتى تم احتوائها على الفور، والتى أسفرت عن بعض الخسائر المادية الجارى حصرها.

وأكد المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، أن الحريق حدث.نتيجة حدوث تسريب مواد بترولية إلى نفق الصرف الصحى و تم السيطرة على الحرائق بالتعاون مع الدفاع المدنى ولا توجد أى خسائر بالارواح وجارى حصر الخسائر المادية، والمحطات تعمل بكفاءة حاليا دون تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين.



جانب من اثار الواقعة



جانب من اثار الواقعة