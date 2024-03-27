اليوم السابع
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تأجيل محاكمة عاطل متهم بقتل عامل فى الحوامدية لجلسة 29 أبريل

الأربعاء، 27 مارس 2024 03:43 م
تأجيل محاكمة عاطل متهم بقتل عامل فى الحوامدية لجلسة 29 أبريل محكمة - أرشيفية
كتب سليم على

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قضت محكمة جنايات الحوامدية، بتأجيل محاكمة عاطل، متهم بقتل عامل مع سبق الإصرار بسلاح أبيض "مطواه" بسبب خلافات سابقة بينهما لجلسة 29 أبريل المقبل.

صدر الحكم برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، وعضوية المستشارين خالد أحمد زكى، وأحمد مختار محمد، وأمانة سر شنوده فوزى.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم "كريم . ح" 23 سنة، عاطل، قتل المجنى عليه "حسين . ح" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله على إثر خلافات سابقة بينهما ، مستخدما سلاح أبيض مطواه سدد له طعنة استقرت بظهره وأودت بحياته في الحال.

وقالت والدة المجنى عليه، أنه تناهى إلى سمعها، قيام المتهم، بقتل نجلها "حسين . ح" بمطواه، وأضافت بوجود خلافات سابقة بين المتهم ونجلها المجنى عليه، وان المتهم قاصدا عمدا قتله.







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