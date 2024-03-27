بريطانيا: عدد قياسى من المهاجرين يعبرون بحر المانش منذ بداية العام

لندن (أ ش أ)

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية اليوم الأربعاء، أن عددا قياسيا من المهاجرين عبروا القناة الإنجليزية بحر المانش خلال الشهور الأولى من العام الجارى.

وأفادت الإحصاءات أن 4644 مهاجرا عبروا القناة منذ بداية عام 2024 وهو أكبر عدد مهاجرين يعبر القناة خلال الشهور الثلاثة الأولى من أي عام ميلادي، وذلك حسبما نقلت شبكة سكاى نيوز البريطانية.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن بلاده تواصل العمل بشكل وثيق مع الشرطة الفرنسية التى تعمل لمنع رحلات المهاجرين الخطيرة، مشيرا إلى أن بلاده ملتزمة باتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل إيقاف قوارب المهاجرين.