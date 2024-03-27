اليوم السابع
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انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بمنتصف التعاملات

الأربعاء، 27 مارس 2024 12:16 م
انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بمنتصف التعاملات الدولار - صورة أرشيفية
كتبت ريهام الباشا

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انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، بمنتصف التعاملات في البنوك المصرية، مسجلا في البنك الأهلى المصرى 47.30 للشراء، 47.40 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا كان بـ47.73 للشراء، 47.83 جنيه للبيع، أما فى بنك مصر سجل 47.32 جنيه للشراء، 47.42 جنيه للبيع، مقابل 47.75 جنيه للشراء، 47.85 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

 

وسجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.30 جنيه للشراء.

47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

47.32 جنيه للشراء.

47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.60 جنيها للشراء.

47.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.25 جنيها للشراء.

47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

47.32 جنيه للشراء.

47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

47.40 جنيه للشراء.

47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

47.30 جنيه للشراء.

47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

47.35 جنيه للشراء.

47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

47.25 جنيه للشراء.

47.35 جنيه للبيع.







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