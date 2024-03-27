الهيئة الخيرية الأردنية ومنظمة "لايف" يسيران قافلة "طحين" إلى غزة

أ ش أ

سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع منظمة لايف للإغاثة والتنمية قافلة من المساعدات، محملة بمادة الطحين، إلى قطاع غزة عبر جسر الملك حسين.



وأوضحت مديرة منظمة لايف للإغاثة والتنمية بالأردن ندى هارون - في بيان - أن القافلة تأتي ضمن حملة المساعدات التي أطلقتها المنظمة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، للمساهمة في التخفيف من معاناة الأشقاء في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الذي تجاوز الـ 170 يومًا.



وأضافت هارون أن المنظمة بدأت - منذ تداعيات العدوان على قطاع غزة - في التقاط الإشارات عن حجم الكارثة الإنسانية التي ستلحق بأهالي القطاع، مشيرة إلى أن المنظمة عملت على تسيير قوافل المساعدات الغذائية؛ في إطار خطة تم وضعها تشمل سلسلة دعم متواصل من المساعدات إلى أبناء غزة؛ ليتمكنوا من تجاوز الأوضاع الصعبة التي يعانون منها جراء عدوان الاحتلال.



ولفتت إلى أن هذه القافلة تعد من أهم المساعدات التي تقدم إلى القطاع، والأولى التي سيرت من ضمن سلسلة القوافل التي سيتم تسييرها إلى القطاع، حيث ستبلغ كميات مادة الطحين التي ستصل قطاع غزة على مراحل إلى نحو 200 طن طحين، كاشفة عن تسيير قوافل أُخرى بمادة الطحين خلال الأيام القادمة إلى القطاع وبالتعاون أيضا مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.



وتوجهت هارون بالشكر إلى المساهمين والمتبرعين على مستوى العالم لمنظمة لايف للإغاثة والتنمية لما يقدمهم من عطاء لاستمرار العمل الخيري، معربة عن تقديرها لمجهود إدارة المنظمة والعاملين والمتطوعين بها على مستوى فروعها في أكثر من 12 دولة.