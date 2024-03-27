النيابة الإدارية: إحصائية إنجاز القضايا المتداولة بالتحقيقات بلغت 100%

كتب محمد أبو ضيف

قام المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم بتكريم مدير وأعضاء "المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات" وذلك في ضوء تحقيق المكتب الفني لرئيس الهيئة لنسبة إنجاز غير مسبوقة للإحصائية السنوية للقضايا المتداولة بالتحقيقات بلغت 100%.

وفي كلمته، حرص المستشار الدكتور عبد الله قنديل مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، على توجيه الشكر لرئيس الهيئة، لدعمه المتواصل لأعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات؛ والذي كان له الدور الأكبر في تحقيق هذا الإنجاز.

وحثَّ قنديل الأعضاء على الاستمرار في بذل الجهد، مؤكدًا في ختام كلمته على أهمية المحافظة على هذا الإنجاز غير المسبوق الذى تم تحقيقه بالعمل الدؤوب والمتميز لكافة الأعضاء، كما تفضل بإهداء درع المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات للمستشار حافظ عباس.



وفى كلمته وجه رئيس الهيئة، على توجيه الشكر لكافة مستشاري النيابة الإدارية أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات؛ لتحقيق هذا الانجاز غير المسبوق، وأكد على أهمية استمرار الأداء بذات المنوال؛ بما من شأنه تمكين النيابة الإدارية لأداء رسالتها السامية في تحقيق العدالة الناجزة، ومكافحة الفساد، وتكريس دعائم دولة القانون.

وعقب ذلك تفضل حافظ بتكريم المستشار الدكتور عبد الله قنديل مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، ثم تكريم أعضاء المكتب: المستشار محمد محمد حامد عبد الله – نائب رئيس الهيئة، والمستشار محمد خليل الشناوي نائب رئيس الهيئة، والمستشار محمد عبد الهادي عمر إسماعيل - نائب رئيس الهيئة، والمستشار هشام أحمد عبد الرازق - نائب رئيس الهيئة والمستشار عبد الحكيم محمد عبد الحكيم - نائب رئيس الهيئة والمستشار أحمد محمد على الطباخ نائب رئيس الهيئة، والمستشار الدكتور أحمد طه إبراهيم حسن الشعار نائب رئيس الهيئة والمستشارة إيناس محمد عبد الكريم علي نائب رئيس الهيئة، والمستشار عثمان عفان عثمان إسماعيل نائب رئيس الهيئة، والمستشار محمود أحمد إبراهيم أحمد الوكيل العام الأول والمستشار الدكتور خالد أبو الوفا محمد محمود الوكيل العام الأول، والمستشارة كاريمان محمد ماهر أبو العينين - الوكيل العام الأول.

كما تم تكريم المستشارة مريم عبد الرحمن محمود مصطفى الوكيل العام الأول، والمستشار أحمد محمد عبد الحفيظ حسن - الوكيل العام الأول، والمستشار حسام فاروق محمد الدسوقي الوكيل العام، والمستشارة أميرة أحمد عبد التواب موسى - الوكيل العام، والمستشار وائل عزت توفيق عبد العال – الوكيل العام، والمستشار محمد بخيت عبده بخيت الوكيل العام، والمستشار عمر رياض طه عبد المقصود الوكيل العام، والمستشار أحمد عبد السلام إبراهيم السيد - الوكيل العام، والمستشار طارق محمد محمد عيد – الوكيل العام، والمستشار إسلام رمزي السيد محمد الوكيل العام والمستشارة رشا على حسن طلب - الوكيل العام.



تكريم أعضاء النيابة الإدارية



أعضاء النيابة الإدارية