المجلس التصديرى للتغليف: 12% زيادة فى صادرات القطاع أول شهرين من 2024

كتب إسلام سعيد

أعلنت سارة إبراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصديري لصناعات التغليف والطباعة، ارتفاع صادرات القطاع خلال أول شهرين من 2024 بنسبة 12% لتسجل 156 مليون دولار مقابل 139 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023.

وقالت في بيان اليوم، إن قطاع التغليف نجح في تحقيق زيادة بنسبة 15% ليسجل 92 مليون دولار في يناير وفبراير من العام الجاري مقابل 80 مليون دولار عن نفس المدة في 2023، مشيرة إلي تحقيق ارتفاع في صادرات قطاع الورق بنسبة 5% مسجلاً 24.5 مليون دولار مقابل 23.2 مليون دولار قياساً على الفترة المماثلة من العام الماضي.

وكشفت سارة إبراهيم، أن صادرات قطاع طباعة الكتاب حققت زيادة بنسبة 65% بواقع 6.8 مليون دولار في أول شهرين من 2024 مقابل 4.13 مليون دولار في الفترة المماثلة من عام 2023.



وأرجعت سارة إبراهيم الزيادة الملحوظة في الصادرات إلي فتح بعض الأسواق الجديدة نتيجة بعثات طرق الأبواب والمعارض الخارجية وغيرها من الأنشطة التي استهدفت زيادة الصادرات لبعض الأسواق التقليدية بجانب فتح أسواق جديدة.



وذكرت " المدير التنفيذي للمجلس التصديري للتغليف والطباعة" أن هناك زياده في صادرات الأسواق التي قام المجلس بفتح سوق فيها عن طريق البعثات والمعارض حيث زاد التصدير الي دولة الجزائر بنسبة 62% عن العام الماضي والأردن بنسبة 90% عند المقارنة بين أداء أول شهرين في هذا العام بنفس الفترة من العام الماضي.

وفيما يتعلق بأكبر الدول المستوردة من مصر منتجات قطاع التغليف والطباعة ، جاءت ليبيا في مقدمة الدول الأكثر استيرادا من مصر ويليها الولايات المتحده الأمريكية ثم بريطانيا والسعودية.



