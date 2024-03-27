الصحة: إجراء تحاليل فحص المقبلين على الزواج قبل عقد القران بـ 14 يوما

كتب - وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان ضرورة إجراء التحاليل الخاصة بفحص المقبلين على الزواج قبل إتمام إجراءاته، بمدة لا تقل عن 14 يومًا لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية، موضحة أن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ إصدارها.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلي حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرات الصحة العامة من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني: ‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن).

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، مد العمل بالفترة المسائية لتقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج تحت شعار «100 مليون صحة» وذلك خلال شهر رمضان المبارك.

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تعمل خلال الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا، وفي الفترة المسائية من الساعة 8 حتى 10.30 مساءً.