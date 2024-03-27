اليوم السابع
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السجن 3 سنوات لمتهمين باستعراض القوة فى البساتين

الأربعاء، 27 مارس 2024 03:07 م
السجن 3 سنوات لمتهمين باستعراض القوة فى البساتين محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس، بمعاقبة متهمين باستعراض القوة ضد المواطنين فى البساتين، بالسجن لمدة 3 سنوات.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين بإحراز وحيازة وآخرون مجهولون أسلحة نارية غير مششخنة بدون ترخيص.

وأضاف أمر الاحالة قيام المتهمين باستعراض القوة والتلويح بالتهديد والعنف واستخدمها ضد بعضهم بعضهم البعض والمجنى عليهم، حال كون المجنى عليه الأول طفلا مستخدمين فى ذلك أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم، وكان ذلك من شأن ذلك إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليهم وتكدير أمنهم وسلامتهم وطمأنينته وتعريض حياتهم للخطر.







استعراض القوه

البلطجه

جنايات القاهره

اخبار الحوادث

استعراض القوة




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