الرئيس العراقى يؤكد أهمية ترسيخ الاستقرار الأمنى

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أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، الثلاثاء، أهمية ترسيخ الاستقرار الأمني الذي تنعم به المدن العراقية عبر التكاتف وتوحيد الصفوف بين جميع القوى السياسية والاجتماعية، وكذلك العمل على دعم قوات الأمن بتشكيلاتها كافة.



وذكرت الرئاسة العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الرئيس رشيد استقبل رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية بالعراق كريم عليوي المحمداوي والوفد المرافق له من أعضاء اللجنة، حيث جرى استعراض الأوضاع الأمنية في عموم البلاد، حيث أشار الرئيس رشيد إلى أهمية دور أعضاء مجلس النواب العراقي في إصدار التشريعات والقوانين التي لها مساس بحياة المواطنين ونقل احتياجات ومطالب المواطنين إلى الجهات المعنية.



وتطرق الرئيس رشيد إلى العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، مشيرا إلى أن هناك مسائل عالقة بين الجانبين، وهناك رغبة مشتركة لحل المشكلات وفقًا للدستور والقانون والحوار والتفاهم خاصة ما يتعلق بقرارات المحكمة الاتحادية، مؤكدًا ضرورة إجراء انتخابات إقليم كردستان، معربًا عن أمله بالتوصل إلى حلول مرضية وإيجاد معالجات لدفع مستحقات موظفي الإقليم وتشريع القوانين مثل قانون النفط والغاز.



من جانبهم، أعرب أعضاء لجنة الأمن والدفاع عن تأييدهم لطروحات الرئيس العراقي بضرورة تضافر الجهود لترسيخ الأمن والاستقرار المتحقق، مستعرضين عمل اللجنة في مجلس النواب العراقي ومشاريع القوانين التي تعمل عليها.