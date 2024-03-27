اليوم السابع
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الرئيس الجزائرى يجرى حركة جزئية فى السلك الدبلوماسى والقنصلى

الأربعاء، 27 مارس 2024 06:00 ص
الرئيس الجزائرى يجرى حركة جزئية فى السلك الدبلوماسى والقنصلى الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون
وكالات

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أجرى الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، الثلاثاء، حركة جزئية في سلك رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

وذكرت وزراة الخارجية الجزائرية فى بيان أن "هذه الحركة الجزئية شملت، 28 سفيرا، و3 قناصل عامين، و3 قناصلة، طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور".

وأضاف البيان: "تندرج هذه التعيينات في إطار تنشيط الجهاز الدبلوماسي، كما تهدف إلى تحسين أداء العمل الدبلوماسي في مواجهة التحديات الراهنة وضمان تكفل أمثل بجاليتنا الوطنية بالخارج".

وأكد البيان أن"التعيينات الجديدة بموجب هذه الحركة، ستدخل حيز التنفيذ، بمجرد إتمام الإجراءات التنظيمية المطلوبة".







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