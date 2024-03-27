الداخلية تكشف تفاصيل استعادة طفل تغيب فى صلاة التراويح

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب أحد الأطفال أثناء صلاة التراويح بأحد المساجد بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد والدة الطفل المذكور وأشارت إلى أنه بتاريخ 23 الجارى أثناء قيامها بآداء صلاة الترويح بأحد المساجد بالقاهرة وبرفقتها نجلها سن "13" إكتشفت تغيبه بسبب الزحام، وقررت بعثورها عليه عقب الإنتهاء من الصلاة بفترة وجيزة، لافتةً إلى عدم تقدمها ببلاغ فى هذا الشأن، كما أقرت بقيام عدد من معارفها بنشر ذلك على وسائل التواصل الإجتماعى وأنها لم تنشر ما يدل على العثور عليه فى حينه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.