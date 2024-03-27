الخارجية الروسية: الموقف الأمريكى من التحقيقات فى هجوم "كروكوس" متحيز

موسكو (أ ش أ)

وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الموقف الأمريكى من التحقيقات فى هجوم كروكوس الإرهابى بأنه "متحيز" مشيرةً إلى أن واشنطن تريد حماية كييف.

وقالت زاخاروفا - في تصريحات لوكالة أنباء (سبوتنيك) نُشرت اليوم الأربعاء : "لقد كشف الأمريكيون عن أنفسهم، بدأوا بالشجب ولم يدعوا إلى إجراء تحقيق، ولكنهم شرعوا في إبعاد الشبهات عن أوكرانيا"، موضحة أن تحيزهم وتورطهم في هذا الأمر واضح.

وأضافت المتحدثة الرسمية للخارجية الروسية:" لو لم يكن مثل هذا التحيز موجود لديهم، لكانت التصريحات الأولية للجانب الأمريكي متعلقة بالحاجة إلى إجراء تحقيق وكشف الحقائق".

يشار إلى أن مجمع (كروكوس سيتي هول) بضواحي موسكو، شهد هجوما إرهابيا مروعا - مساء الجمعة الماضية - عندما اقتحمه مسلحون وأطلقوا النار على رواده من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية ارتفاع عدد الضحايا بعد فحص حطام مجمع "كروكوس سيتي هول" إلى 139 قتيلًا، فيما ذكرت رئيسة تحرير قناة "آر تي" الروسية ووكالة "روسيا سيجودنيا" الإعلامية مارجريتا سيمونيان أن عدد القتلى جراء الهجوم ارتفع إلى 143 شخصا. ومن جانبها أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن عدد مصابي الهجوم بلغ 180 شخصا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشار إلى أنه تم العثور على منفذي الهجوم الإرهابي الأربعة واحتجازهم، حينما حاولوا الهرب إلى أوكرانيا.