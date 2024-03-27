الحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة على حريق مزرعة الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

تكثف قوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع بمديرية أمن الاسماعيلية بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة القصاصين ومحافظة الإسماعيلية من جهودهم للسيطرة على حريق شب فى مخلفات زراعية داخل مزرعة على مساحة 5 افدنة بعزبة الدواويس التابعة لقرية ام عزام بالقصاصين.



ودفعت الحماية المدنية بعدد كبير من سيارات الإطفاء فور تلقى البلاغ بالحريق.



وقال اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية بانه تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، بضرورة التعامل الفوري مع كافة الأحداث الطارئة، والاهتمام بشكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها وحلها عن طريق التنسيق مع كافة الجهات المعنية.



فقد تلقَّت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، مساء امس الثلاثاء، بلاغًا بنشوب حريق في هيش ومخلفات زراعية معاد تدويرها وذلك بقرية الدواويس التابعة لمركز ومدينة القصاصين.



وعلى الفور، تابع محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية تداعيات الحريق من خلال مقر الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الإسماعيلية، حيث قامت أطقم الشبكة بالتواصل مع كافة الجهات المعنية، وتم الدفع ب3 سيارات إطفاء، و سيارتين إسعاف؛ للسيطرة على الحريق والحفاظ على أرواح المواطنين.

وأكد اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، أنه تم التواصل مع مركز ومدينة القصاصين، للدفع ب4 سيارات مياه و2 "لودر" لفتح الطريق والمساعدة في إطفاء الحريق، كما تم التواصل مع الحماية المدنية؛ للتأكد من إخماد الحريق والسيطرة عليه دون إصابات أو خسائر بشرية أو مادية.



ومازالت حتى الآن قوات الحماية المدنية بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية السيطرة على الحريق ومنع انتقاله للزراعات المجاورة للمزرعة التى شب فيها الحريق.



