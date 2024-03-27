التحالف الوطنى يعيد تأهيل 40 منزلا بقرية سفلاق فى سوهاج.. صور

سوهاج - محمود مقبول

أعلنت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ، أنه تحت مظلة التحالف تم الانتهاء من إعادة تأهيل 40 منزلا بقرية سفلاق التابعة لمركز ومدينة ساقلتة شرقى محافظة سوهاج، وذلك ضمن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى في تقديم كافة أوجه الرعاية للأسر الأولى بالرعاية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، صرح بذلك محمد سعد مدير جمعية الأورمان بمحافظة سوهاج.

وأضاف سعد أن عملية إعادة التأهيل تمت بالكامل بالمجان وشملت عملية التأهيل بناء المنزل من جديد وتقسيمه وإنشاء غرف معيشة حديثة بالإضافة إلى تجهيز مطبخ وحمام وتأسيس المنزل من كهرباء ووصلات مياه نقية وأن عملية إعمار المنازل المتهالكة تتضمن داخل البيت الواحد استكمال البناء وعمل المحارات والدهانات و تركيب النجارة وتعريش المنزل، كما يتم تركيب سيراميك الأرضيات والحوائط لكل منزل وتركيب السباكة الداخلية بالأحواض وطقم الحمام وتركيب الكهرباء الداخلية.

ومن جانبهم عبر الأهالى عن سعادتهم بإعادة تأهيل منازلهم، موجهين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وللتحالف الوطنى وجمعية الأورمان وكل من ساهم فى هذا العمل الخيرى الذى يعكس اهتمام الدولة بتوفير سبل المعيشة الكريمة للمواطنين.



جانب-من-الاعمال-(1)