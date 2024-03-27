التحالف الوطنى يعيد تأهيل 40 منزلا بساقلته فى سوهاج بـ10 ملايين جنيه.. فيديو

سوهاج ـ محمود مقبول

نجحت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، خلال 3 شهور في الإنتهاء من إعادة تأهيل وبناء 40 منزلا بقرية سفلاق وأنه جارى تسليم المنازل لأصحابها بعد إعادة تأهيلها بالشكل اللائق الذى يحفظ لهم حياة كريمة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين الخدمات المقدمة للموطنين، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات لهم حيث بلغت التكلفة الإجمالية لإعادة تأهيل المنازل 10 ملايين جنيه مصريا.

وصرح محمد سعد راضى مدير جمعية الأورمان بمحافظة سوهاج وأشار إلى أن عملية الأعمار تشمل هدم وإعادة بناء بعض المنازل، واستكمال كل ما يحتاجه المنزل من إمكانيات تضمن حياة كريمة لقاطنيه من تعريش وأسقف ومحارة ودهانات وأبواب وشبابيك وسيراميك ووصلات مياه وكهرباء، بالإضافة إلى فرش جميع المنازل من أثاث ومفروشات وأجهزة كهربائية وأن إعادة إعمار منازل المواطنين الأولى بالرعاية هو لرفع الضرر عنهم وحمايتهم من أشعة الشمس وتوفير مسكن مناسب وآمن وحياة آدمية.

يذكر أن الأهالى عبروا عن سعادتهم بإعادة تأهيل منازلهم، موجهين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وللتحالف الوطنى وجمعية الاورمان وكل من ساهم فى هذا العمل الخيرى الذى يعكس اهتمام الدولة بتوفير سبل المعيشة الكريمة للمواطنين.