التحالف الوطنى: نستهدف إعادة تأهيل 1800 منزل بسوهاج بـ 450 مليون جنيه.. فيديو

سوهاج محمود مقبول

نجح التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، من خلال استهدافة للأسرى الأولى بالرعاية بمحافظة سوهاج، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وبمشاركة المجتمع المدنى، في خلق حالة من الحراك الاجتماعى الهادف تماشيا مع الخطة التي تم وضعها بعناية استهدفت إعادة تأهيل 1800 منزل على مستوى المحافظة بمراكز" دار اسلام وساقلته والمنشاه" بإجمالى 450 مليون جنيها مصريا لتأهيل المنازل من خلال جمعية الأورمان عضو التحالف وأنشطتها المتعددة بالمحافظة.. صرح بذلك محمد سعد راضى مدير إدارة جمعية الأورمان بسوهاج.

وأضاف سعد أن المحافظة شهدت أعمال تأهيل لـ 112 منزلا منها 32 منزلا بقرية أولاد يحيى الحاجر بمركز دار السلام، و40 منزلا بقرية عرب العطيات بذات المركز جنوب شرقى المحافظة، و40 منزلا بقرية سفلاق التابعة مركز ساقلته شرقى سوهاج حيث تم تعريش المنازل بالكامل من عروق واللواح وصبه خرسانية خفيفة وتركيب وصلات سباكة ومياه داخلية وخارجية وتركيب وصلات كهربائية داخلية وعمل محارة للمنزل داخليا وخارجيا وتركيب أبواب وشبابيك وعمل دهانات داخلية وخراجية للحوائط وأبواب وشبابيك وسيراميك للأرضيات وتم عمل فرش كامل للمنازل شمل كل إحتياجات المنزل الحديث.

يذكر أن الأهالى عبروا عن سعادتهم بإعادة تأهيل منازلهم، موجهين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وللتحالف الوطنى وجمعية الاورمان وكل من ساهم فى هذا العمل الخيرى الذى يعكس اهتمام الدولة بتوفير سبل المعيشة الكريمة للمواطنين.



الأورمان عضو التحالف: نستهدف 1800 منزل بسوهاج

حمام بداخل الشقه حمام بداخل الشقه

المطبخ المطبخ

المنزل من الخارج المنزل من الخارج

الاهالي بجوار المنزل الاهالي بجوار المنزل

المنزل من الداخل المنزل من الداخل



الأورمان عضو التحالف نستهدف 1800 منزل بسوهاج (12)

الاهالي بداخل المنزل الاهالي بداخل المنزل