البورصة تغرم شركة راميدا 10 آلاف جنيه لمخالفة قواعد القيد

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، توقيع التزام مالي قدره 10 آلاف جنيه على شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت اللجنة، التنبيه على شركات آسيك للتعدين-اسكوم، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والمصرية للمنتجعات السياحية، والشرقية-إيسترن كومباني، بمراعاة أحكام المادة (31) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والمادة (45) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا.

وقررت لجنة القيد بالبورصة، التنبيه على شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، بمراعاة أحكام المادة 46 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا.

وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.



على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها، وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة.