البورصة المصرية.. هبوط المؤشر الرئيسي بنسبة 2.87% بجلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 49 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.901 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.87% ليغلق عند مستوى 28224 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.12% ليغلق عند مستوى 34320 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.89% ليغلق عند مستوى 12027 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.71% ليغلق عند مستوى 6516 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 9260 نقطة.