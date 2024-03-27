البورصة المصرية.. هبوط المؤشر الرئيسى بنسبة 2.58% بمنتصف التعاملات

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 1.9 مليار جنيه خلال ساعتين ونصف.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.58% ليصل إلى مستوى 28306 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.72% ليصل إلى مستوى 34462 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.79% ليصل إلى مستوى 12040 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.61% ليصل إلى مستوى 6589 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.03% ليصل إلى مستوى 9346 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 7125 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، وجيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، ومصر بني سويف للأسمنت، وديجيتايز للاستثمار والتقنية.

كما أعلنت إدارة البورصة، تسوية (استرداد) عدد 5 آلاف وثيقة أمس الثلاثاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.015 مليون وثيقة بدلًا من 3.020 مليون وثيقة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 3.3 مليون سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 5 آلاف سهم، وباعت إدارة بنكي التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والبنك المصري الخليجي عدد 775 سهمًا، 73.6 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، والعامة لصناعة الورق-راكتا، والعالمية للاستثمار والتنمية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 160 ألف سهم، 124 ألف سهم، 90 ألف سهم، 15.3 ألف سهم، 75 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 750 سهم.

كما أعلنت شركتا إيه كابيتال القابضة، وبايونيرز للتنمية العمرانية عدد 1.1 مليون سهم خزينة للأولى، 800 ألف سهم خزينة، خلال جلسة أمس الثلاثاء، فيما أعلنت شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال بيع عدد 100 ألف سهم.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2023، وحققت شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية إيرادات بلغت 13.3 مليون جنيه مقابل 17.6 مليون جنيه بنسبة انخفاض 24.21%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 271.1 ألف جنيه مقارنة مع 18.1 ألف جنيه بنسبة نمو 1396.34%.

وحققت شركة الشمس للإسكان والتعمير، مبيعات بلغت 271.5 مليون جنيه خلال عام 2023 مقابل 472.8 مليون جنيه، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 150.8 مليون جنيه مقارنة مع 149.5 مليون جنيه.