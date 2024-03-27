الأونروا: قرار الكونجرس بتجميد التمويل سيكون له أثار سلبية على سكان غزة

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أكدت إيناس حمدان القائمة بأعمال مدير مكتب الإعلام بوكالة الأونروا أن قرار الكونجرس الأمريكي بتجميد التمويل للأونروا سيكون له أثار سلبية على الاستجابة الإنسانية التي نقدمها وخاصة في قطاع غزة حيث أن الحرب لا تزال مستمرة والحاجات والمساعدات الإنسانية هى مهمة أكثر من أي وقت مضى .



وقالت حمدان - في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية - "إننا نواجه تحديات وضغوط خصوصا فيما يتعلق بقضية التمويل ، لافتا إلى أن التمويل المتاح لدى الأونروا لتشغيل عملياتنا يكفي فقط حتى شهر مايو المقبل" .



وأضافت أن الأوضاع في غزة تتفاقم سوءا مع الأسف ، فهناك بنى تحتية مدمرة وضحايا في ازدياد بالإضافة إلى أن المناطق الشمالية من القطاع على شفا المجاعة بالتالي المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأونروا هى ضرورية وشريان حياة لهؤلاء السكان ، منوهة بأن هناك دول مازلت تدعم الأونروا وهناك دول زادت من مساعداتها ما مكن الأونروا من تمديد قدراتها المالية من فبراير الماضي حتى مايو المقبل.



وأوضحت أن هناك جهودا حثيثة تبذل على أعلى المستويات لمحاولة إقناع الدول بالعدول عن قرارها بتجميد التمويل لوكال الأونروا نظرا لأهمية ضخ هذه الأموال في ميزانية الأونروا التي تتعلق بالاستجابة الانسانية ليست في قطاع غزة فقط ولكن في الضفة ولبنان وسوريا أيضا ، حيث أن الأونروا تقدم خدماتها الصحية والتعليمية والإغاثية لأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني