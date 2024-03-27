الأونروا: اليونيسف تؤكد سقوط 13750 طفلا فى حرب إسرائيل على غزة

وكالات

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أكدت سقوط 13 ألفاً و750 طفلاً في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، ذكرت الأونروا في تقرير أن اليونيسف أشارت إلى تقارير عن سقوط نحو عشرة أطفال بعد ساعات من صدور قرار مجلس الأمن الدولي مساء الاثنين، والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت الوكالة الأممية أن القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها العسكرية في أنحاء قطاع غزة على الرغم من صدور القرار، لا سيما في حي الرمال قرب مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة وفي وسط خان يونس بجنوب القطاع وفي محيط مستشفيي الأمل وناصر بخان يونس أيضاً.