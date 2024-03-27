الأرصاد: نتعرض لأول موجة حارة فى ربيع 2024 والعظمى بالقاهرة تصل 31 درجة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن حالة الطقس تشهد أول موجة حارة فى ربيع 2024، حيث تشهد الأجواء استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى مطلع الأسبوع المقبل .

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى غدا درجة حرارة عظمى 31 درجة مئوية ، كما تنشط الريا على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.



وتابعت هيئة الأرصاد: وتبقى الظاهرة المؤثرة خلال فترات النهار هى الأتربة العالقة التى تعمل على انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناه وشمال الصعيد .

ويشهد اليوم الأربعاء، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 15، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 16، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17.