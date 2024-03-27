اعرف دار الإفتاء قدرت قيمة زكاة الفطر إزاى بطريقة سهلة وبسيطة

كتب لؤى على

أوضحت دار الافتاء المصرية، كيفية حسابها قيمة زكاة الفطر للعام الحالى والتى سبق وأعلنت أن الحد الأدنى 35 جنيها، وكشفت الدار أنه تم حسبتها على القمح وهو نوع من الأنواع المذكورة فى سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والخاصة بزكاة الفطر.



وأضافت إلى أنه غالب طعام المصريين الذى منه العيش وهو وجبة أساسية وأيضا يدخل فى أطعمة كثيرة جدًا.



وأوضحت أن سعر أردب القمح هذا العام 2000 جنيه مصرى من أحسن الأنواع، وأردب القمح فيه 150 كيلو، إذا سعر الكيلو كام 13.33 ثلاثة عشر جنيه وثلاثة وثلاثون قرشًا تقريبًا، ومقدار الزكاة فى القمح ( 2.04 كيلو) ، إذا تم ضرب 2.04 كيلو × 13.33 يكون الناتج 27.19 جنيه مصري، ودار الإفتاء أكدت إنه 35 جنيها، وهو ما يعنى أنه تم زيادته ايضا عن الحد الأدنى بقليل، و35 جنيها الحد الأدنى (يعني طلع أكتر من 35 جنيه لو معاك ودخلك يسمح لك) بس اللى مش هيقدر فأقل حاجه يطلعها عن الفرد 35 جنيها.



وأضافت الدار ان من يرى أن 35 جنيها قليل يستطيع أن يخرج ما ترضاه نفسه وتحس إنه له قيمه لكن لا تقل عن 35 جنيها ولا تلزم غيرك يخرجها مثلك لأن ممكن يكون غير قادر ، كما أنه يمكن إخراجها فلوس لا تشتر بها شيء لأن بعض الناس تظن إن ناخد الفلوس نشتري بها أرز مثلا ونقول: لأ طلعها فلوس وربنا يتقبل منك، كما يجوز إخراجها من أول رمضان إلى قبل صلاة العيد، ولو ما عرفتش فلا مانع إنك تطلعها يوم العيد لحد غروب الشمس ودا على مذهب الشافعية ومن وافقهم.