احمى طفلك من "الحول" العين الكسولة.. تعرف على حقيقة المرض

كتبت فاطمة ياسر

تشير العين الكسولة إلى اضطراب متعلق بالبصر لدى الأطفال، الرؤية أو البصر هو أحد جوانب الصحة العامة التي تحتاج إلى الاهتمام. هناك اضطراب في التطور الطبيعي للرؤية خلال مرحلة الطفولة المبكرة، فإنها حالة شائعة تسمى العين الكسولة أوالحول، فإذا تركت دون علاج، قد تفشل عين الطفل الأضعف في تطوير الرؤية الطبيعية، وقد يؤدي هذا إلى ضعف البصر الدائم أو يؤدي إلى المزيد من المشاكل الصحية في وقت لاحق من الحياة.

ووفقا للتقرير المنشور في موقع healthshots سنتعرف على أعراض وأسباب كسل العين عند الأطفال.

ما العين الكسولة؟

العين الكسولة، والمعروفة طبيًا باسم الحول، هي حالة تتطور عادةً خلال مرحلة الطفولة وتؤثر على الرؤية في عين واحدة، فيميل الدماغ إلى تفضيل عين واحدة على الأخرى، مما يؤدي إلى انخفاض وضوح الرؤية في العين المصابة. وهو السبب الأكثر شيوعًا لفقدان البصر عند الأطفال، وفقًا لبحث تم نشره عام 2022 في مجلة Frontiers in Pediatrics .

ما الذي يسبب كسل العين عند الأطفال؟

إن الحول شائع نسبيا عند الأطفال لأنه غالبا ما يتطور خلال مرحلة الطفولة المبكرة عندما يكون الجهاز البصري لا يزال في طور النمو والنضج. هناك عدة عوامل يمكن أن تساهم في تطور كسل العين عند الأطفال:

- عيون منحرفة

عندما تكون عينا الطفل منحرفتين، مما يعني أنهما لا تشيران إلى نفس الاتجاه، فقد يتلقى الدماغ معلومات بصرية متضاربة من كل عين. رداً على ذلك، قد يقوم دماغ الطفل بقمع أو تجاهل المدخلات من عين واحدة، مما يؤدي إلى الغمش في العين الأضعف.

- الأخطاء الانكسارية

يمكن أن تؤدي الاختلافات الكبيرة في الأخطاء الانكسارية مثل قصر النظر أو طول النظر بين العينين إلى رؤية ضبابية أو مشوهة في عين واحدة. إذا تركت دون تصحيح، قد يفضل الدماغ العين ذات الرؤية الأكثر وضوحًا، مما يؤدي إلى الحول في العين الأقل تركيزًا.

- أمراض العين

بعض حالات العين مثل إعتام عدسة العين، أو تدلي الجفن أو غيرها من التشوهات الهيكلية للعين يمكن أن تتداخل مع التطور البصري الطبيعي وتساهم في كسل العين.

- العوامل الوراثية

يقول الدكتور ماجيتي إن العيون الكسولة قد تكون متوارثة في بعض الأحيان في العائلات، مما يشير إلى الاستعداد الوراثي لهذه الحالة. قد يكون الأطفال الذين لديهم تاريخ عائلي من الحول أو حالات العين ذات الصلة أكثر عرضة لخطر الإصابة بالحالة بأنفسهم.

ما هو الفيتامين الذي يسبب نقصه كسل العين؟

لا يوجد رابط مباشر بين نقص فيتامين معين والعين الكسولة، لأنه عادة ما يحدث بسبب عوامل مثل العيون المنحرفة أو أمراض العين التي تعيق الرؤية الواضحة. ومع ذلك، فإن اتباع نظام غذائي متوازن وغني بالمواد المغذية ضروري لصحة العين ونموها بشكل عام.

ما هي أعراض كسل العين؟

قد تشمل الأعراض الشائعة للعين الكسولة عند الأطفال ما يلي:

انخفاض الرؤية في عين واحدة

صعوبة في التركيز أو الحفاظ على الانتباه البصري

أحول العينين

اختلال ملحوظ في العيون.

ومع ذلك، فإن بعض الأطفال الذين يعانون من كسل العين قد لا تظهر عليهم علامات واضحة.

كيفية علاج العين الكسولة؟

يجب أن يبدأ علاج العين الكسولة عند الأطفال في أقرب وقت ممكن، بغض النظر عن العمر. وينبغي علاجها في الوقت المناسب، حيث قد يعاني الأطفال من مشاكل صحية في مرحلة البلوغ. البالغين الذين أصيبوا بالعين الكسولة في مرحلة الطفولة هم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم والسمنة وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية، وفقًا لدراسة أجريت في مارس 2024 ونشرت في مجلة eClinicalMedicine .

يتضمن العلاج عادةً تصحيح المشكلات الأساسية التي تساهم في الحالة. قد يشمل ذلك:

وصف النظارات أو العدسات اللاصقة لتصحيح الأخطاء الانكسارية

تصحيح العين القوية لتشجيع العين الأضعف على العمل بجدية أكبر وتطوير رؤية أفضل

استخدام قطرات العين لطمس الرؤية في العين القوية بشكل مؤقت

علاج الرؤية لتحسين التنسيق بين العين ومهارات المعالجة البصرية.

في بعض الحالات، يمكن إجراء عملية جراحية لتصحيح العيون المنحرفة أو غيرها من التشوهات الهيكلية، كما يقول الخبير.

