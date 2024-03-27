إقبال كبير على المعرض الخيري الرابع بجامعة حلوان.. صور

محمد صبحى

يشهد المعرض الخيري الرابع الذي تنظمه إدارة التكافل الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، توافداً كثيفاً من موظفي الجامعة، والذى عقد تحت رعاية وتوجيهات الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وافتتحه الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويستمر المعرض حتى يوم 4 أبريل 2024، حيث يتميز بجودة المنتجات المعروضة وتنوعها، إلى جانب أسعارها المميزة التي لاقت إقبالاً واسعاً من موظفى الجامعة.

وأشاد الدكتور السيد قنديل بالجهود المبذولة من قبل القائمين عليه، ومؤكداً على أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز روح التكافل داخل المجتمع الجامعي، حيث ياتى المعرض انطلاقا من المسئولية الاجتماعية التي تتبناها جامعة حلوان تجاه منتسبيها، وفي إطار حرص الجامعة الدائم على إقامة المعارض الخيرية والمساهمة في رفع الأعباء الاقتصادية عن موظفى الجامعة .

من جهتهم، أشاد موظفو الجامعة بالتنظيم الجيد للمعرض وجودة المنتجات المعروضة التي تلبي احتياجاتهم المختلفة، معربين عن سعادتهم بإقامة المعرض حيث اشتمل المعرض على منتجات بجوده عالية من ملابس وأحذية ومنتجات جلدية وغيرها، بأسعار رمزية

وقد أقيم المعرض تحت إشراف هشام رفعت أمين عام الجامعة، محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، هند أبو عزيزة محمد مدير إدارة التكافل الاجتماعي.



المعرض الخيري الرابع بجامعة حلوان