إصابة 23 شخصا فى تصادم أتوبيس بسيارة ملاكى على طريق مرسى علم - سفاجا

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصيب 23 شخصا فى حادث تصادم أتوبيس نقل ركاب وسيارة ملاكي، تحديدًا أمام قرية أم الحويطات، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزى.

من جانبه، أكد اللواء ياسر شعبان رئيس الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، أن الأتوبيس كان قادمًا من مرسى علم اصطدم بسيارة ملاكي، ما أسفر عن إصابة 23 شخصا، مؤكدًا أن المصابين حالتهم مستقرة وإصابتهم عبارة عن كدمات وسحجات، ولا توجد حالات خطرة حتى الآن، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وكان ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس وسيارة ملاكى أمام قرية أم الحويطات، وعلى الفور تم الدفع بـ17 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم رفع حالة الطوارئ بمستشفى سفاجا المركزي لاستقبال المصابين.