إحالة 37 طبيبا للتحقيق بمستشفي الوقف في قنا لتغيبهم عن العمل

قنا صابر سعيد

تفقد حسين الزمقان، رئيس مركز ومدينة الوقف بقنا، سير العمل بمستشفى الوقف المركزي، للاطمئنان علي مستوي الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، رافقه على عبد المالك، مدير إدارة المتابعة والعلاقات العامة بالوحدة.



واطلع الزمقان على أقسام المستشفى المختلفة، موجها القائمين علي المنظومة الطبية بها بضرورة تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمترددين، وموصيا طاقم الأطباء والتمريض بحسن استقبال المرضى وحسن معاملاتهم وتقديم الخدمات الطبية لهم علي نحو الذي يلقى رضاهم.



واطمئن رئيس المركز على تواجد الأطباء وفرق التمريض وتوزيعهم علي الأقسام وفقا لما هو مبين بجداول النبوتجيات، وأمر بحصر نسب الحضور والغياب من واقع السجلات وإحالة المتغيبين إلى التحقيق وبلغ عددهم 37 طبيب، مؤكداً أن الدولة تهدف إلى توفير خدمة صحية متكاملة لمرضي من خلال النهوض بمنظومة القطاع الصحي ورفع كفاءة المستشفيات بما يعود بالنفع علي المواطنين.