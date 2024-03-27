إحالة أوراق المتهمة بقتل صديقتها للمفتى بعد إعادة مرافعة الدفاع

الغربية مصطفى عادل

أحالت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية الدائرة الرابعة المتهمة بقتل صديقتها فرح فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ طالبة طنطا، للمفتى بعد إعادة مرافعة الدفاع.

كانت المحكمة قد أحالت المتهمة لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامها شنقا فيما نسب إليها من اتهامات، وبعد ورود الرأى الشرعى المفتى تغيرت هيئة المحكمة التى تنظر القضية، وبناء عليه تقرر إعادة المحاكمة أمام الدائرة الجديدة وسماع مرافعة دفاع المتهمة فى القضية.

ترجع الواقعة لعثور الأجهزة الأمنية على جثة مقطعة فى جوال ملقاه على جسر مصرف سبرباى بطنطا، وتبين من الفحص أن وراء الواقعة، صديقة المجنى عليها، بعد أن خططت لذلك وقامت بقتلها، وتقطيع الجثة ووضعها فى جوال ونقلها فى توك توك لمكان التخلص منها.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة واعترفت بارتكاب الواقعة، وأحالتها للنيابة العامة للمحاكمة الجنائية بعد انتهاء التحقيقات معها.