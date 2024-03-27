أوقاف كفر الشيخ تحتفل بغزوة بدر الكبرى "يوم الفرقان".. فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع، احتفال مديرية أوقاف كفر الشيخ، بغزوة بدر الكبرى وذلك بمسجد الفتح (الاستاد) بمدينة كفر الشيخ، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، بحضور اللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، والشيخ عطا بسيوني، وكيل الوزارة، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ علي حمدون، مدير إدارة غرب كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وتضمنت الاحتفالية، تلاوة قرآنية، بآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمود زايد، تلاها كلمة الشيخ عطا بسيونى، وكيل وزارة الأوقاف، وكانت حول الدروس المستفادة من غزوة بدر، والتى تعد حدثا تاريخيا فى الإسلام، مؤكدا أن النصر لا يعتمد على الأسباب المادية فقط، وإنّما يكون ذلك بقدر فهم المُسلمين لشروط النصر الواردة في القُرآن الكريم والسُنة النبوية، وتطبيقُهم لها على أرض الواقع، وكذلك الاستعداد للمعركة بما يستطيعون من قوّة، قال الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ).

وأضاف وكيل الوزارة، فقد كانت معركة بدر خير مثالٍ على معارك العقيدة التي انتصر فيها الحقّ على الباطل، قال -تعالى-: (وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)، وممّا يؤكّد على أهميّة العقيدة في النصر؛ قضاء النبي -عليه الصلاة والسلام- ليلة المعركة بِالدُعاء، والتضرّع لله -تعالى-، وهذا يؤكّد أهمية اللّجوء لله -تعالى- عند الشدّة مع الأخذ بالأسباب.

وأكد بسيوني، من الدروس أيضا التأكيد على مبدأ الشورى حيث كان النبيّ -عليه الصلاة والسلام- يشاور الصحابة مع أنّه مُؤيّدٌ بالوحي، فقد شاور أصحابه في معركة بدر بين قتال المُشركين أو الرُجوع إلى المدينة بعد نجاة القافلة، مع أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- كان يميل إلى القتال؛ لما في الرجوع والعودة من الآثار السلبيّة، وقد يشجّع ذلك المشركين على التمادي أكثر، إلا أنّه طلب من الصحابة أيضاً إبداء آرائِهِم في ذلك.

وأضاف ومن الدروس والعبر المستفادة من غزوة بدر الإصرار على النصر وبذل أسبابه إن الإصرار على النصر وبذل الأسباب في سبيل ذلك من أهمّ العِبر التي يُمكن الاستفادةُ منها في غزوة بدر، ويكون ذلك بالأقدام في اتّخاذ القرارات، والبُعد عن التردُّد، وعدم السّماع للمُثبّطين والمُتخاذلين، مع السعي نحو النصر والأخذ بأسبابه، وظهر ذلك جليّاً من خلال مواقف النبي عليه الصلاة والسلام، التي تدُلّ على عزمه وإصراره على النصر، وقد اختتم الحفل بالابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ إبراهيم صلاح خليفة، وقدم الحفل فضيلة الشيخ علي حمدون مدير إدارة غرب كفر الشيخ.



الحضور في الإحتفالية



الحضور من المصلين