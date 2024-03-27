أمانة وشرف.. سائق يعيد مبالغ ومصوغات مفقودة لسائحة أجنبية.. لايف

أسوان - عبد الله صلاح

قدم تليفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا مع سائق الحنطور الأمين أبو الحسن عبد الظاهر، من مدينة إدفو بمحافظة أسوان، والذى حرص على رد حقيبة بداخلها مبلغ مالى "دولارات" ومصوغات ذهبية وهاتف محمول لصاحبته السائحة الإنجليزية بعد أن عثر عليه أثناء جولتها السياحية.

أبوالحسن عبد الظاهر أحمد، سائق الحنطور الأمين تحدث ل"اليوم السابع"، عن موقفه الأمين، قائلا: استيقظت فى ذلك اليوم وذهبت إلى عملى كالعادة أتجول بالحنطور فى أرجاء المدينة السياحية بإدفو، وبعد مرور وقت، قابلت فوج سياحى وأخذتهم فى جولة سياحية إلى معبد إدفو ثم أوصلتهم.

وعبر سائق الحنطور البالغ من العمر 44 عاما، فى حديثه لـ"اليوم السابع"، عن موقفه بعد عثوره على حقيبة تحتوى على مبلغ مالي وبعض الأغراض باهظة الثمن خاصة بسائحة أثناء القيام بتوصيلها خلال رحلة سياحية من معبد إدفو إلى كورنيش النيل وقيامه بتسليم المتعلقات والحقيبة الخاصة بالسائحة،

وأكد أبوالحسن عبدالظاهر، أنه اثناء قيامه بتوصيل سائحة إنجليزية خلال رحلة سياحية ، مستقله الحنطور الخاصة به من أمام معبد إدفو، فوجئى بالعثور على حقيبة بفتحها عثر بداخلها مبلغ مالى من الدولارات بلغ نحو 2500 دولار، وهاتف محمول أيفون، وأسورة ذهبية.

وقال، إنه لم يُفكر للحظة واحدة في الاستيلاء عليها، رغم معاناته من ظروف وقسوة الحياة، على الفور عاد إلى نفس المكان الذى كان قد أقل فيه السائحة، وأعاد لها حقيبتها، وسط حالة من السعادة و الفرحة التى غمرت السائحة، والتى قررت منحه مبلغ 1000 دولار مكأفة لشهامته، لكنه رفض المكافأة مؤكدأ أن نبل أخلاقه وحسن أمانته هى رأس ماله فى الحياة.