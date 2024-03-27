أخبار مصر.. وزارة الزراعة تعلن طرح اللحوم البلدى فى منافذها بـ270 جنيهًا للكيلو

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها، تعرض البلاد لأول موجة حارة فى ربيع 2024 والعظمى بالقاهرة تصل 31 درجة، ووزارة الزراعة تعلن طرح اللحوم البلدى فى منافذها بـ270 جنيهًا للكيلو، بالإضافة إلى وصول بعثة الأهلى إلى تنزانيا لملاقاة سيمبا في دورى أبطال أفريقيا.

وإلى أهم الأخبار

الأرصاد: نتعرض لأول موجة حارة فى ربيع 2024 والعظمى بالقاهرة تصل 31 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن حالة الطقس تشهد أول موجة حارة فى ربيع 2024، حيث تشهد الأجواء استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى مطلع الأسبوع المقبل .

وزارة الزراعة تعلن طرح اللحوم البلدى فى منافذها بـ270 جنيهًا للكيلو

أعلن سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للمتابعة، أنه تم تخفيض سعر اللحوم البلدى فى منافذ الوزارة ومعرض " من خير مزارعنا لأهالينا " المقام بالدقى لـ270 جنيهًا لسعر الكيلو 900 جرام لحم و100 جرام ملبس تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وزارة الأوقاف تفتح التقدم لمسابقة العمال الجديدة 2024 يوم الثلاثاء القادم



أعلنت وزارة الأوقاف بدء التقدم لمسابقة العمال الجديدة 2024 م على الموقع الرسمي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg ، بدءًا من يوم الثلاثاء القادم 2 / 4 / 2024

توزيع درجات تقييم طلبة الرابع والخامس والسادس بالترم الثانى.. تفاصيل

أكدت المدارس على أهمية حضور الطلاب لتقييمات شهر مارس الجارى، موضحة أن توزيع درجات تقييم الطلبة فى الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالفصل الدراسي الثاني كالتالى: 15 درجة لامتحان شهر فبراير الماضى و15 درجة لامتحان مارس والذى يؤديه الطلاب حاليا فى المدارس بمعدل حصة دراسية للمادة الواحدة، إضافة إلى 35 درجة للمهام الأدائية و5 درجات للمواظبة والسلوك و30 درجة لامتحان نهاية العام الدراسى بحيث يكون مجموع درجات تقييمات الفصل الدراسي الثاني 100 درجة.

إصابة 3 أشخاص فى انفجار داخل محطة صرف المرج الجديدة

شهدت محطة صرف صحي المرج الجديدة بمنطقة القلج التابعة لمركز الخانكة بـ محافظة القليوبية، انفجار داخل المحطة، أسفر عن إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم لمستشفيات الخانكة والسلام لتلقي العلاج، وتمكن رجال الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الأرصاد: ارتفاع الحرارة على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 26 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء وفى الصباح الباكر.

موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام فى اليوم الـ17 لشهر رمضان 2024

ينشر "اليوم السابع" موعد الإفطار فى اليوم الـ17 من شهر رمضان المبارك لعام 2024، وذلك وفقا للحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، وذلك فى محافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.

قائمة الأهلى لمباراة سيمبا.. تواجد الشحات وعودة متولى وغياب وسام أبو على

غادرت، فجر اليوم الأربعاء، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى برئاسة حسام غالى، عضو مجلس الإدارة، مطار القاهرة فى طريقها إلى تنزانيا، لمواجهة فريق سيمبا فى دورى أبطال أفريقيا.