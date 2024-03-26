8 معلومات عن الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة 2024

محمود طه حسين

للعام الثانى على التوالي، تتضمن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024، أجزاء مقالية في جميع المواد عدا المواد غير المضافة للمجموع ستكون الأسئلة فيها اختيار من متعدد فقط.

ـ تمثل الأسئلة المقالية في كل مادة بما يعادل 15% من الدرجات.

ـ الأسئلة المقالية ستكون إجاباتها قصيرة سطور معدودة.

ـ مواصفة الأسئلة المقالية تتضمن إجابات مبنية على الفهم والتحليل.

ـ من حق الطالب أن يجيب عن الأسئلة المقالية بأسلوبه بشرط أن تكون الإجابة صحيحة وعلمية ومرتبطة بالسؤال.

ـ يحصل الطالب على درجة في كل خطوة من خطوات الإجابة عن الأسئلة المقالية وليست النتيجة النهائية فقط.

ـ يتم تصحيح الأسئلة المقالية إلكترونيا من خلال معلمين متخصصين.

ـ الأسئلة المقالية يتم الإجابة عنها في كراسة مخصصة لها.

ـ الأسئلة المقالية تكون في منهج الصف الثالث الثانوى العام.



وتبدأ الامتحانات الإثنين 10 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية و12 يونيو الاقتصاد والاحصاء ويحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024.

- الطلاب يبدأون أداء امتحانات الثانوية العامة فى المواد الدراسية الأساسية بداية من السبت 22 يونيو بمادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.