5 مليارات جنيه أرباح الشركة المصرية للاتصالات من حصتها بـ"فودافون" خلال 2023

كتبت هبة السيد

كشفت البيانات المالية للشركة المصرية للاتصالات، عن ارتفاع نصيب أرباحها في شركة فودافون مصر إلى 5 مليارات جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2023 مقابل 2.7 مليار جنيه خلال عام 2022، كما ارتفع رصيد أرباحها في الشركة المصرية لخدمات التوقيع الإلكتروني إلى 37.8 مليون جنيه مقارنة مع 12.7 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.

وبلغ رصيد شركة المصرية للاتصالات في شركة فودافون مصر للاتصالات 12.2 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 10.9 مليار جنيه خلال عام 2022، وبلغ نصيب "المصرية للاتصالات" في الأرباح 4.994 مليار جنيه مقارنة مع 2.7 مليار جنيه، وبلغ توزيعات أرباح المساهمين 2.1 مليار جنيه مقارنة مع 1.3 مليار جنيه.



وتبلغ استثمارات الشركة المصرية للاتصالات، في شركة فودافون مصر 14.8 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 12.2 مليار جنيه خلال عام 2022.



وتتمثل استثمارات الشركة المصرية للاتصالات 170.9 مليون سهم في شركة فودافون مصر الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023 تمثل نسبة 44.95% من أسهم فودافون.



يذكر أن السنة المالية لشركة فودافون مصر تنتهى في 31 مارس من كل عام، وعند تطبيق طريقة حقوق الملكية في المحاسبة عن الاستثمار في شركة فودافون مصر عند إعداد القوائم المالية المجمعة في 31 ديسمبر 2020.

وحققت الشركة المصرية للاتصالات، إيرادات مجمعة بلغت 56.7 مليار جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 28%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 11.5 مليار جنيه بنسبة نمو 25%، بلغ صافي التدفقات النقدية التشغيلية 16.9 مليار جنيه.