اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 مارس 2024 12:26 م
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121.9 مليار دولار إجمالى متحصلات النقد الأجنبى عام 2022/2023

الثلاثاء، 26 مارس 2024 11:43 ص
121.9 مليار دولار إجمالى متحصلات النقد الأجنبى عام 2022/2023 الدولار الأمريكي - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء النشرة السنوية لإحصاءات متحصلات ومدفوعات النقد الأجنبي " عام 2022/2023".

ومن أهم المؤشرات بلغ إجمالي متحصلات النقد الأجنبي 121.9 مليار دولار امريكي عام 2022/2023 مقابل 160.5  مليار دولار أمريكي عام 2021/2022 بنسبة انخفاض قدرها 24% نتيجة انخفاض المتحصلات الحكومية حيث بلغت 2.4 مليار دولار أمريكي 2022/2023.

وقالت البيانات، إن إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي بلغت 135 مليار دولار أمريكي عام 2022/2023 مقابل 185.3 مليار دولار أمريكي عام 2021/2022 بنسبة انخفاض قدرها 27.1% ويرجع ذلك الانخفاض الى انخفاض المدفوعات على الحساب المالي (استثمارات الحافظة ) لتصل الى 7.6 مليار دولار أمريكي عام 2022/2023  مقابل 32.3 مليار دولار أمريكي في العام السابق. 

وجاءت مجموعة دول جامعة الدول العربية على رأس المجموعات الدولية اسهاماً في متحصلات النقد الأجنبي الوافدة خلال عام 2022/2023 بقيمة 45.6 مليار دولار أمريكي وبنسبة 37.4% من إجمالي المتحصلات وتتصدر تلك الدول المملكة العربية السعودية حيث بلغت أجمالي المتحصلات 18.3 مليار دولار أمريكي بنسبة 15.0% من أجمالي متحصلات الدول العربية يليها دولة الامارات العربية المتحدة حيث بلغت  12.8مليار دولار أمريكي .

وجاءت مجموعة دول القارة الاوروبية على رأس المجموعات الدولية المستقبلة لمدفوعات النقد الأجنبي المغادرة خلال عام 2022/ بقيمة 48.1 مليار دولار أمريكي من إجمالي المدفوعات وبنسبة 35.6% من أجمالي المدفوعات وتتصدر تلك الدول المملكة المتحدة بقيمة مدفوعات 12.2 مليار دولار أمريكي يليها المانيا بقيمة 6.6مليار دولار أمريكي .

وارتفعت قيمة التعاملات النقدية (متحصلات ومدفوعات ) مع دول الكوميسا (مصر عضو بها)  بنسبة ارتفاع قدرها 25.9%  لتصل إلى 3.80مليار دولار  مقابل 3.01 مليار دولار في العام السابق ، وحقق ميزان المعاملات النقدية فائض يصل الى 1.73 مليار دولار عام 2022/2023.

وانخفضت قيمة التعاملات النقدية (متحصلات ومدفوعات) مع دول الاتحاد الأوروبي (EU  (  (مصر ليست عضو بها ) لتصل إلى 47.5 مليار دولار مقابل 53,8  مليار دولار  في العام السابق بنسبة انخفاض قدرها  11.6% مع انخفاض عجز ميزان المعاملات النقدية الى 5.1 مليار دولار عام 2022/2023 مقابل 14.0مليار دولار في العام السابق







جهاز الاحصاء

النقد الاجنبى

مدفوعات النقد الاجنبى




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