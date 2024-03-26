10 معلومات عن أول خسوف للقمر فى 2024.. اعرف التفاصيل

كتب محمود راغب

شهدت الكرة الأرضية، أول خسوف قمرى فى عام 2024، أمس الاثنين الموافق 25 مارس الحالى، من النوع "شبه ظلى"، لم يرى فى مصر والمنطقة العربية، ويتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر رمضان للعام الهجرى الحالى 1445.



وينشر "اليوم السابع" تفاصيل أول خسوف للقمر شهدته الكرة الأرضية فى عام 2024، كما يلى:



1- حدث أول خسوف قمرى فى عام 2024 يوم الاثنين الموافق 25 مارس الحالى.

2- هذا الخسوف من النوع "شبه ظلى".

3- لم يرى فى مصر والمنطقة العربية.

4- اتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر رمضان للعام الهجرى الحالى 1445.

5- الخسوف غطى شبه ظل الأرض 95.6% تقريبا من قرص القمر.

6- استغرقت جميع مراحله منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 4 ساعات و39 دقيقة تقريبا.

7- هذا الخسوف لم يمكن رؤيته بالعين المجردة.

8- أمكن رؤيته من خلال التليسكوبات فى المناطق التى يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف.

9- شوهد فى جزء كبير من قارة أوروبا، شمال/شرق قارة آسيا، جزء كبير من استراليا، أمريكا الشمالية والجنوبية، جزء كبير من قارة أفريقيا.



10- شوهد الخسوف فى المحيط الأطلسي المحيط الهادي، والقارتين القطبية الشمالية والجنوبية.



يذكر أنه يمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمرى للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث أن الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.

و خسوف القمر شبه ظلي يحدث عندما يمر القمر عبر شبه ظل الأرض ، حيث يصبح القمر أغمق قليلا فقط ولا يظلم تماما أو يميل لونه إلى الاحمرار كالخسوف الكلى.



لا يحدث خسوف القمر أبدا إلا إذا كان القمر بدرا، أى عندما تكون الأرض بين الشمس والقمر (ليسقط ظل الأرض على القمر) ، كما أن كسوف الشمس (سواء كلي أو جزئي أو حلقي) لا يحدث أبدا إلا إذا كان القمر محاقا، أي عندما يكون القمر بين الشمس والأرض (ليسقط ظل القمر على الأرض).



كسوف الشمس وخسوف القمر تكون الفترة بينهما دائما حوالى أسبوعين، وهى الفترة التى تفصل بين المحاق والبدر، وكسوف الشمس الأول فى عام 2024 سيحدث يوم 8 أبريل القادم، وهو من النوع الكلى ولن يرى فى مصر والمنطقة العربية أيضا، ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر شوال للعام الهجرى الحالى.