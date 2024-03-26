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وفاة نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى

الثلاثاء، 26 مارس 2024 10:47 ص
وفاة نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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توفى منذ قليل الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى

وكان الدكتور محمد محمد مجاهد أستاذ الهندسة بجامعة القاهرة أدى اليمين الدستورية فى 14 يونيو 2018 كنائب لوزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى.


وحصل مجاهد على جائزة الدولة التقديرية، وكان مسئولا عن المجمع التكنولوجى للتعليم الفنى بالفيوم، ومن أشهر تصريحاته عن التعليم الفنى أن الصناعة لها دور هام فى النهوض بالتعليم الفنى، لافتا إلى أنه على رأس مشكلات التعليم الفنى فى مصر الصورة الذهنية لدى الأسرة والمجتمع حيث يعتبره الكل الاختيار الثانى، ومن ثم إذا التحق الطالب بالتعليم الفنى فالأسرة تعتبره أمر غير جيد، ويجب تصحيح تلك الصورة.

وكان لمجاهد باع كبير فى التعليم الفنى والاهتمام بقضاياه خلال الفترة السابقة.

ويعتبر ملف المدارس الفنية والتعليم الفنى من أهم وأبرز الملفات التى تولى لها الدولة اهتماما كبيرا كجانب مهم لخدمة الصناعة من خلال توفير الأيدى العاملة الماهرة.

 







وزارة التربية والتعليم

وفاة الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى



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