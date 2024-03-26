وزير خارجية تونس يؤكد حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون مع كوريا الجنوبية

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أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون مع جمهورية كوريا الجنوبية، سواء على المستوى الثنائي أو الثلاثي (التونسي ـ الكوري ـ الإفريقي).



وأشاد عمار - خلال لقائه، بممثل الحكومة الكورية والمدير التنفيذي للقمة الكورية الإفريقية جونج كيهونج، وفقا لبيان للخارجية التونسية - بالمستوى المتميز للعلاقات بين تونس وكوريا وببرامج التعاون الثنائي ذات الطابع الملموس، والتي تتطابق مع أولويات تونس، لاسيما في مجال الاستثمار والحوكمة الرشيدة، مشددا على أهمية تطوير التعاون متعدد الأطراف والشراكات المربحة للجانبين على غرار الشراكة الكورية الإفريقية.



ومن جهته، أشاد المسؤول الكوري الجنوبي بمتانة العلاقات التاريخية مع تونس، مؤكدا إلتزام بلاده بمواصلة دعم التعاون مع تونس، لاسيما في المجالات التنموية ذات الأولوية.



وأعرب عن تطلع بلاده لمشاركة تونسية على أعلى مستوى في القمة الكورية الإفريقية التي ستحتضنها بلاده يومي 4 و5 يونيو القادم.