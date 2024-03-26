وزير خارجية تونس: حريصون على تعزيز التعاون مع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية

أ ش أ

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، أن بلاده تولي أهمية كبرى لدعم العمل الأفريقي المشترك، مشيدًا بدور وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية في تعزيز التكامل الإقليمي وتدعيم قدرات الدول الإفريقية.



جاءت تصريحات وزير الخارجية التونسي، خلال استقباله في مقر الوزارة، المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية، ناردوس بيكيلي توماس؛ لبحث آفاق التعاون القائم بين الجانبين.



وشدد وزير الخارجية التونسي، على حرص بلاده على تعزيز تعاونها مع الوكالة ودعم التواجد التونسي فيها والاستفادة من البرامج والمشروعات التي تتولى تنفيذها، مشيرًا إلى ضرورة توفير الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية بالنسبة لإفريقيا بما يضمن تحقيق أهداف أجندة التنمية الأفريقية 2063، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الدولية التي تقوض الجهود التي تبذلها القارة لتحقيق التنمية.



من جهتها، استعرضت المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية ـ خلال اللقاء ـ أهم المشروعات التي تنفذها الوكالة في القارة والمبادرات التي أطلقتها في مختلف المجالات، مؤكدة استعداد الوكالة لدراسة السبل الكفيلة لدفع التعاون مع تونس.