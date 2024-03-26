وزير الخارجية الأمريكي لنظيره العراقي: داعش لا يزال تهديدا قائما

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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن خطر تنظيم داعش لا يزال قائما، مستشهدا بالهجوم الإرهابي الأخير في العاصمة الروسية موسكو، داعيا إلى ضرورة تعزيز التعاون لمواصلة الحرب على الإرهاب.



وقال بلينكن ـ خلال لقائه مع نظيره العراقي فؤاد حسين في العاصمة واشنطن ـ إن "الهجمات الإرهابية الأخير في العاصمة الروسية موسكو أكدت أن تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا رغم الجهود المبذولة على مدار سنوات لملاحقته والقضاء عليه".



وأعرب بلينكن ـ في كلمة أوردتها قناة (الحرة) الإخبارية اليوم (الثلاثاء) ـ عن حزنه الشديد على ضحايا هذا الهجوم الداعشي الأخير الذي استهدف إحدى الحفلات الموسيقية في العاصمة موسكو، مشددا على ضرورة التصدي للتهديدات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط.



من جانبه، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إنه أجرى مناقشات مع نظيره الأمريكي تناولت العديد من القضايا الهامة التي من بينها سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بتوطيد التعاون في مجال محاربة الإرهاب والتصدي لتنظيم داعش في البلاد، مؤكدا حرص بلاده على مواصلة التعاون مع واشنطن والشركاء الدوليين في محاربة الإرهاب من أجل بسط الأمن والاستقرار في المنطقة.

