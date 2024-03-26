وزير إسرائيلي يستقيل من حكومة بنيامين نتنياهو

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أعلن الوزير الإسرائيلي جدعون ساعر رئيس حزب (تيكفا حداشا)، مساء اليوم الإثنين، استقالته من حكومة بنيامين نتنياهو، في أول تصدع في حكومة الطوارئ الإسرائيلية لإدارة الحرب على قطاع غزة المحاصر.

ونسبت القناة السابعة الإسرائيلية إلى ساعر - وهو وزير بلا حقيبة - قوله في مؤتمر صحفي إن إسرائيل تراوح مكانها في غزة، وذلك في أعقاب رفض طلبه بضمه إلى (كابينيت الحرب)، ورفضه اقتراح الليكود بزعامة نتنياهو بأن تتم دعوته إلى اجتماعات (كابينيت الحرب) بين حين وآخر.

كان ساعر قد أعلن قبل أسبوعين انشقاق حزبه عن كتلة "المُعسكر الوطني" بزعامة وزير الدفاع السابق بيني جانتس، وهو أحد أعضاء كابينيت الحرب.

وقال ساعر إن "مركز الثقل في إدارة الحرب انتقل من الكابينيت (الموسع)، الذي تحول لنوع من برلمان، إلى (كابينيت الحرب)، وأضاف أن القرارات المهمة تتخذ في كابينيت الحرب، بينما يكتفي الكابينيت الموسع بمناقشة القضايا العامة.

وأضاف ساعر: "انضممنا إلى حكومة عارضناها في أعقاب الحرب فقط ومن أجل التأثير على شؤون الحرب فقط، وإذا لم نتمكن من القيام بذلك، لا نستطيع أن نكون في الحكومة".

وتابع: "انضممت إلى الحكومة خلافا لاتفاق صريح مع (جانتس) كان من المفترض بموجبه أن أكون عضوًا في (كابينيت الحرب)، وبالنظر إلى الوراء، ربما كنت مُخطئا في ذلك".